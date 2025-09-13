Salvador Cabañas: Sus hijos inician proceso legal para declararlo insano mental y tomar control de sus bienes

El paraguayo Salvador Cabañas será sometido a una evaluación médica y psiquiátrica para confirmar si el exfutbolista puede valerse por sí mismo y en su defecto asignarle un curador que tenga la administración de sus bienes. Esto tras una demanda que interpusieron sus hijos.

Mía y Santiago Cabañas iniciaron un proceso judicial contra su padre, a quien buscan declarar “insano” al exjugador del América. En enero del 2010, el entonces futbolista azulcrema recibió un disparo en la cabeza en un club nocturno de la Ciudad de México. Como resultado del disparo, Chava no pudo continuar con su carrera.

El abogado del exdelantero de la selección paraguaya, Jorge Esquivel, refirió que la comparecencia tiene como objetivo que se determine la situación psiquiátrica de Cabañas. Esquivel aseguró que el guaraní está en disposición de cooperar con la evaluación e incluso canceló un viaje que tenía programado a Ciudad de México para un compromiso con el América.

Lee también David Faitelson sufre accidente vial en Iztapalapa provocado por bache; exige reparación de daños a Clara Brugada

Cabañas está acongojado con la situación, según revela el experto en material legal. El exfutbolista asegura que sus hijos están siendo influenciados por terceras personas que tienen intereses económicos en la situación. El juicio tiene como objetivo que Santiago, de 23 años, sea el curador y responsable de los bienes de Cabañas.