Kylian Mbappé lidera en la victoria del Real Madrid; reconoce que el equipo sufrió, tras quedarse con diez jugadores

Kylian Mbappé anotó un gol y asistió en otro para que el Real Madrid, que se quedó con diez jugadores, venciera el sábado 2-1 a la Real Sociedad en La Liga.

La estrella francesa abrió el marcador a los 12 minutos con su cuarto gol en igual número de partidos esta temporada. Mbappé utilizó su velocidad superior para alcanzar un mal pase de un jugador de la Sociedad y disparar más allá del portero Álex Remiro.

El Madrid jugó con un hombre menos durante casi una hora después de que el nuevo defensor Dean Huijsen recibió una tarjeta roja directa a los 32 minutos por derribar a Mikel Oyarzabal cuando solo quedaba el portero por superar.

Pero Mbappé ayudó a duplicar la ventaja al 44 con un elegante regate girando alrededor de su marcador cerca de la línea de fondo antes de encontrar a Arda Guler con un pase para que el mediocampista turco anotara.

Oyarzabal descontó para los anfitriones al convertir un penalti a los 56 minutos. Dani Carvajal había concedido el penal cuando un balón golpeó su brazo en el área.

Fue la cuarta victoria del Madrid en igual número de partidos para comenzar La Liga.

Lee también Javier Mascherano revela haber platicado con Luis Suárez tras la polémica por el escupitajo

KYLIAN MBAPPÉ WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/Jr3S2otxhG — TC (@totalcristiano) September 13, 2025

Mbappé reconoce que sufrieron como equipo

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, un test para saber dónde estamos en este momento de la temporada y empezamos muy bien. Jugamos bien, marcamos goles, creamos situaciones y después tenemos la tarjeta roja que cambió un poco el partido porque nos quedamos con uno menos", analizó.

"Pero no teníamos miedo, jugamos nuestro juego y metimos el segundo. Luego la segunda parte fue más difícil, nos meten el penalti pero sufrimos como equipo y volvemos a Madrid con los 23 puntos que es lo queremos. Somos líderes de LaLiga y es muy bueno para nosotros", añadió.

Feliz por su momento goleador y tras un nuevo partido en el que fue el gran referente madridista, marcando y asistiendo a Arda Güler en el segundo, Mbappé demostró que su mirada es a largo plazo.

"Siempre estoy con espíritu de ayudar al equipo. Quiero dar el cien por cien por la camiseta, por este grupo que creamos. Con mi calidad fue un gol de mi estilo, pero el equipo me ayuda mucho a demostrar mi calidad cada día y me siento muy bien aquí", confesó en Real Madrid Tv.

"Hoy me hace más feliz la asistencia porque era un momento clave del partido. Fue muy importante meter el segundo con uno menos y fue una asistencia muy importante. Me siento muy bien pero es una temporada muy larga. Es muy buen inicio, estoy feliz, no puedo decir lo contrario, pero una temporada de once meses con el Mundial tengo que jugar bien durante mucho tiempo", sentenció.

Lee también Alejandro Zendejas le marca a Japón; el jugador del América tuvo un buen regreso con Estados Unidos