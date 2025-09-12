Chicharito Hernández podría dejar a Chivas; regresaría al futbol europeo

Javier Hernández podría estar viviendo sus últimas semanas con Chivas, ya que existe la posibilidad de que regrese al balompié de Inglaterra, donde ya estuvo con el Manchester United y el West Ham.

El "Chicharito" podría ser contratado por un equipo de la EFL Championship, el cual es de la segunda división del balompié inglés.

Hernández Balcázar ha rechazado, hasta el momento, la posibilidad de retirarse del futbol profesional, a pesar de que no ha dado resultados positivos desde que llegó al "Rebaño Sagrado", ni tampoco cuando estuvo en la recta final de su estadía con LA Galaxy.

De acuerdo con reportes de TUDN, "Chicharito" estaría en conversaciones con un conjunto de una división inferior a la Premier League y el acuerdo se podría concretar pronto, ya que el jugador quiere regresar a Europa.

Por lo pronto, "Chicharito" está listo para jugar este fin de semana cuando Chivas visite la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes para medirse a las "Águilas" del América dentro de la Jornada 8 del Apertura 2025.

Previo a este compromiso, los aficionados de los rojiblancos le dieron una serenata al equipo tapatío en su hotel de concentración, donde el gran ausente fue Hernández, quien no ha logrado comunión con los seguidores de la institución.

Chivas llega a este partido en los últimos lugares de la tabla general, tras cosechar solo cuatro puntos. En la presente temporada, Javier Hernández solo ha disputado un partido con un total de 20 minutos.

Javier Hernández durante un encuentro de las Chivas en el Clausura 2025. FOTO: IMAGO7

¿Cuándo y por dónde se podrá ver el Clásico Nacional

Sábado, 13 de septiembre

América vs Chivas | 21:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

