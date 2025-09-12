El Clásico América vs Chivas será a la misma hora de la pelea del Canelo Álvarez; estos son sus horarios

Tú, ¿qué verás? Este sábado 13 de septiembre será sumamente atractivo para todos los amantes del deporte. Por un lado estará la actividad de la Liga MX y por el otro el combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.

Lamentablemente para los aficionados de América y Chivas que quieran ver también el pleito del Canelo, tendrán que elegir en algún momento del Clásico de México.

¿Por qué? Por la sencilla razón de que el choque entre Águilas y Guadalajara se empalmará con la pelea de Saúl Álvarez ante el estadounidense Terence Crawford, desde Las Vegas.

El gran duelo de la Liga MX está programado a las 21:15, tiempo del centro de México, mientras que el combate en el Allegiant Stadium no tiene horario confirmado, pero se espera que ambos púgiles suban al ring entre las 21:30 y 22:00.

En algún momento del Clásico de México la pelea del Canelo Álvarez podría robar televidentes a la Televisa; recordar que el enfrentamiento del peleador jalisciense no será transmitido por televisión abierta.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Chivas?

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Horario: 21:15

Transmisión: Canal 5 y TUDN.

Alejandro Zendejas es uno de los jugadores más importantes del América. Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde ver la pelea del Canelo Álvarez?

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Horario: 21:30 - 22:00 (tentativo)

Transmisión: Netflix

