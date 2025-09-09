Alejandro Zendejas le marca a Japón; el jugador del América tuvo un buen regreso con Estados Unidos

El cierre de la Fecha FIFA terminó con grandes noticias para Alejandro Zendejas, jugador del América, quien reapareció con la Selección de Estados Unidos.

El tricampeón de la Liga MX salió como titular en el partido amistoso de este martes ante Japón, respondiendo a la confianza de su entrenador Mauricio Pochettino al lograr abrir el marcador.

Lee también Gilberto Mora recibe espectacular elogio; "Tiene un aura que solo poseen pocos futbolistas"

Zendejas, quien ha tenido buenos torneos en México, aprovechó una oportunidad y, con un gran disparo, abrió el marcador para los norteamericanos, quienes mantuvieron el dominio y ampliaron la ventaja.

El gol del méxicoamericano le permitió ser reconocido como el jugador del partido antes de abandonar el campo en la parte complementaria, colocando su nombre en el radar para formar parte de la lista final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Lee también Rayados de Monterrey sumaría un gran refuerzo para el Apertura 2025; ya cuenta los días para su debut

Ya sin Zendejas, Folarin Balogun anotó el segundo y definitivo tanto en el marcador, que cerró con buenas sensaciones para el equipo norteamericano, que había caído ante Corea.