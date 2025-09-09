Gilberto Mora recibe espectacular elogio: "Tiene un aura que solo poseen pocos futbolistas"

Uno de los jugadores mexicanos que más ha sonado en el año, gracias a su talento, es Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, quien, con apenas 16 años de edad, se ha ganado un lugar en la Selección Mexicana mayor.

El atacante, quien incluso ya ganó la Copa Oro con el Tricolor, se ha posicionado como el gran diamante del futbol mexicano, situación que abre la posibilidad de que, al cumplir la mayoría de edad, busque salir a Europa.

Con esa enorme cantidad de rumores, parte de su círculo más cercano no dudó en aplaudir su capacidad y planificar un gran futuro para el mexicano, recibiendo de Rafaela Pimenta, su representante, un importante elogio.

Lee también Kevin Mier comete un error grave con la Selección de Colombia; la afición explota en su contra

La agente del mexicano, quien también maneja a Santiago Giménez, resaltó su madurez y el manejo de los idiomas, algo fundamental para destacar.

"Conocí a Gil (Mora) hace seis meses. Lo que me impresionó fue lo serio y centrado que era para alguien de su edad, y lo impresionante que también era su inglés. Demostró de inmediato que veía el fútbol no solo como un juego, sino como una carrera a la que estaba dispuesto a dedicarse", mencionó en entrevista con BBC Sport.

Lee también Rayados de Monterrey sumaría un gran refuerzo para el Apertura 2025; ya cuenta los días para su debut

Pimenta agregó que su forma de ser fuera de la cancha ha sido fundamental para lograr sus objetivos, siendo una inspiración para las nuevas generaciones en México y el extranjero.

"Lo que distingue a Gil no es solo su talento, sino la serena madurez que aporta a cada situación. Dentro y fuera de la cancha, es exactamente el mismo: concentrado, respetuoso y con la vista puesta en el largo camino que le espera. Tiene esa aura especial que solo poseen ciertos futbolistas, el magnetismo que se siente cuando entra a una sala. Inspira a quienes lo rodean, no solo en México, sino también en el extranjero", finalizó.