Javier Mascherano revela haber platicado con Luis Suárez tras la polémica por el escupitajo

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó este viernes que habló en privado con Luis Suárez sobre el incidente de su escupitajo a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders, que acarreó la suspensión del delantero durante los tres próximos partidos de la MLS, y dijo que ha dado por cerrado el asunto.

"Lo que hemos tenido que hablar lo hablamos en el ámbito privado. Creo que ya le hemos dado un cierre a ese tema", dijo el preparador argentino en declaraciones a los medios en la víspera del encuentro de la competición doméstica contra el Charlotte.

El delantero uruguayo fue sancionado a perderse seis partidos de la Leagues Cup -y posteriormente tres de la MLS- por haber escupido a un integrante del cuerpo técnico de los Sounders después de que el Inter Miami perdiera por 3-0 la final de la Leagues Cup disputada en Seattle el pasado 31 de agosto.

El encuentro de este sábado en Charlotte marca la vuelta a la competición del equipo de Miami, tras un parón de casi dos semanas, y será el primer partido en el que Suárez cumpla la sanción.

Sobre ese encuentro, clave para las aspiraciones del Inter Miami de escalar posiciones en la Conferencia Este, Mascherano se mostró aliviado porque Lionel Messi pudo entrenarse toda la semana en Miami, después de que la selección argentina lo liberase para el último partido de las eliminatorias mundialistas en Ecuador.

"Pudo entrenar toda la semana con nosotros, entrenó bien, de la mejor manera, así que estará listo para mañana", expresó.

El Inter Miami es sexto en la Conferencia Este con 46 puntos, a once del líder, el Philadelphia Union. Sin embargo, Messi y compañía han jugado cuatro partidos menos que sus rivales por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.