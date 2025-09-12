Christian Martinoli revela que la despedida de José Ramón Fernández fue "horrible"; esto sucedió tras su salida de TV Azteca

Para Christian Martinoli, la despedida que vivió José Ramón Fernández en TV Azteca fue “terrible”. No solamente por lo que significó el adiós, también porque la salida del periodista deportivo reveló la verdadera cara de algunos de los involucrados en la televisora.

Así lo platicó el narrador durante el documental de ESPN: “Protagonista: la vida de José Ramón Fernández”.

“El día de la despedida fue terrible en el estudio con Javier Alatorre. Luego vi cosas ahí que me sorprendieron muchísimo. Me di cuenta de que venían años complicados en la empresa. Fue como levantar una piedra: todos vivíamos debajo de ella y no sabíamos quiénes éramos. Cuando se levantó salieron víboras, ratas, arañas, perros… De todo, fue un sálvese quien pueda”, aseveró Martinoli.

TV Azteca y José Ramón Fernández partieron caminos en un lejano septiembre de 2006, después de que el periodista deportivo trabajara 34 años para la televisora.

Mario San Román —quien en ese entonces era director general de TV Azteca— anunció la llegada de Pablo Latapí como nuevo director de deportes en sustitución de José Ramón Fernández, puesto que sufría de diversos problemas de salud y había sido relegado de la toma de decisiones en la empresa.

Martinoli no fue el único que señaló el doble discurso que, en su momento, se vivió dentro de la empresa. Para el exfutbolista Rafael Puente, “hubo llanto por parte de muchos compañeros… Muchos hipócritas”.

Christian Martinoli abraza a José Ramón Fernández durante una cobertura en el Mundial de Alemania 2006. FOTO: Especial

¿Qué dijo José Ramón Fernández de su despedida?

En el mismo documental, el periodista deportivo acusó que el mundo de la televisión es "sucio". Sin embargo, aseguró que él salió "limpio".

“Difícil… Dura porque yo en Azteca lo había dado todo. Sabía que se cumplían los ciclos: 34 años era mucho y la televisión es un mundo sucio. Al menos la que yo viví, pasé ese pantano y salí limpio”, sentenció Fernández.

