Jesús Corona confirma que se retirará contra Cruz Azul

José de Jesús Corona dirá adiós a las canchas el próximo 28 de septiembre, cuando los Xolos de Tjuana, su actual equipo, reciban a Cruz Azul en la Fecha 11.

El veterano guardameta, de 44 años, actualmente es el tercer portero de los Xolos, pero no ha tenido minutos en el torneo, así que ha decidido decir adiós de forma definitiva.

“No se ve regularmente que un equipo te deje retirarte de esta forma… La directiva encabezada por Jorgealberto Hank me lo ha permitido. Si se da este partido el 28 de septiembre marcaría el final de mi carrera, lo que me pone contento y motivado”, dijo el guardameta surgido en el Atlas y que debutó en el 2003.

Los momentos de reflexión llegan en el portero, “uno sabe cuándo inicia su carrera, sabe cuándo será el partido de su debut, pero no sabe cuándo será su retiro. Bueno, ya tenemos una fecha, será muy emotivo para mí. Después de 22 años hemos tomado la decisión”.

No dejó pasar el momento para agradecer a los “compañeros que he tenido, los equipos, los staffs, directivos y ahora al Tijuana que me deja decir adiós”.

Y el adiós será nada menos que contra el Cruz Azul, club que podría decirse, es el de sus amores. “Cruz Azul es el equipo con el que más estuve en primera división -de 2009 a 2023-, le tengo mucho cariño y respeto. Esta es la manera de estar cerca de ellos. Me honra que sea así la culminación. Creo que es la mejor que podría haber. Será muy emotivo”.

Jesús Corona festeja el único tanto que anotó su equipo en el encuentro del 26 de mayo del 2013, al minuto 20. Foto: José Méndez/EL UNIVERSAL.

La carrera de Jesús Corona

José de Jesús Corona, nacido en Guadalajara, Jalisco, debutó en Primera División con el Atlas en el 2003.

Fue transferido a los Tecos en el 2004, hasta que en el 2009 pasó a formar parte de Cruz Azul. En el 2023 fue contratado por el Tijuana.

Sus logros profesionales los conquistó como cementero: 2 Copas MX; Super Copa México 2018-19; Campeón de Campeones 2020-21; Super Copa de la Liga 2022 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2013-14.

Jesús Corona en Selección Mexicana

Con la Selección Mexicana, Chuy Corona jugó 54 partidos, siendo convocado a tres Mundiales, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. No jugó un solo minuto.

A pesar de eso, es el portero que tiene el mayor logro en la historia del futbol mexicano, al ser titular y capitán del equipo olímpico que ganó la medalla de oro en los Juegos de Londres 2012.

