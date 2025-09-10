Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Uno de los principales dolores de cabeza para el estadio Banorte en su ruta hacia el Mundial 2026 ha sanado. La administración del inmueble llegó a un acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos y plateas puedan acceder de forma gratuita a los cinco partidos del gran evento que se efectuarán en Santa Úrsula.

“Hemos llegado a un acuerdo con FIFA, después de mucha negociación y detalle, para que los titulares de palcos y plateas puedan acceder al Mundial sin costo para ellos”, revela Félix Aguirre, director del estadio, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. “Claro que es una gran noticia, lo estamos anunciando y trae mucho beneficio. No habíamos dicho algo antes, porque estábamos en todo el proceso de negociación y había muchas condiciones de confidencialidad, pero finalmente logramos el acuerdo”.

Lee también México empata con Corea del Sur, pero se lleva los mejores MEMES; así "castigaron" a la Selección Mexicana

El directivo aclara que cada dueño de palco o platea podrá ingresar a sus habituales localidades, aunque todos deberán apegarse a las normas que exige la FIFA en cada Copa del Mundo, como pago de esquilmos y que no habrá estacionamiento.

“Estamos respetando los lugares que vengan en el título. Lo único que sí es importante que entendamos es que nos tenemos que someter, como toda la gente que va a ir a los 104 partidos de este Mundial, a las reglas de boletaje de FIFA, porque es la que va a emitir las entradas y hay que cumplir una serie de requisitos que ya se irán publicando, como el Fan ID”, explica. “Será como si fueras a cualquier partido, a cualquier ciudad del Mundial; tienes que cumplir exactamente los mismos requisitos”.

Lee también Canelo Álvarez podría ser el nuevo propietario del Atlas; "¿Por qué no? Soy un hombre de negocios" aseguró

Cerca de 15 mil personas fueron beneficiadas con este arreglo, el cual se alcanzó en buena parte gracias a que la propia administración del Banorte absorbió el costo de esas entradas ante la FIFA.

“Sin duda, es un acuerdo muy importante, que llevó más tiempo del que esperábamos, pero quedó bastante sólido y con la seguridad para los titulares”, detalla Aguirre. “Todo es complicado, retador. Somos una empresa muy sólida y tenemos un gran equipo de gente, que en todas las áreas nos da un gran soporte. Obviamente, encabezados por Emilio Azcárraga. Sí fue un trabajo arduo y ahora nos permite concentrarnos en el gran tema, que es la remodelación”.