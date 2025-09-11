Nicolás Larcamón manda condolencias y se solidariza con las víctimas tras explosión de pipa en Iztapalapa

Nicolás Larcamón tomó un momento en la conferencia de prensa previa al duelo contra Pachuca para pronunciarse sobre la tragedia ocurrida en Iztapalapa, donde una explosión de una pipa de gas dejó un saldo fatal. El entrenador de Cruz Azul expresó su tristeza y mandó un mensaje solidario a las familias afectadas.

Antes de responder cualquier pregunta sobre lo deportivo, Larcamón se mostró conmovido por lo ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre y dedicó unas palabras de apoyo a las familias afectados por el accidente.

Para el estratega celeste era importante levantar la voz. Sus palabras no solo reflejaron empatía, sino también la intención de acompañar, aunque sea a la distancia, a quienes hoy atraviesan un momento de dolor.

Lee también Monterrey y Pumas quieren reforzarse a horas del cierre de registros; Martial llegaría a la Liga MX

“Quería pronunciarme por el accidente que hubo en Iztapalapa ahí para hacerles llegar mis condolencias a las familias de todas las víctimas, de todos los heridos, lastimosamente imagino que deben ser momentos muy difíciles, así que llegarles hacerles llegar nuestra nuestra nuestros mejores deseos para que todo se dé de la mejor manera”, señaló en conferencia previo al duelo ante Pachuca de la jornada 8 del Apertura 2025.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, encabezada por Nadine Gasman, informó en su último reporte oficial que la cifra de víctimas mortales ascendió a ocho personas: siete hombres y una mujer. Además, se han contabilizado al menos 90 heridos tras la explosión en el puente de la Concordia.

Lee también América sorprende a “El Grande Americano” de la WWE; le regala camiseta personalizada

Las autoridades capitalinas mantienen la atención médica a los lesionados y trabajan de la mano con las familias afectadas para brindarles acompañamiento. La magnitud del siniestro ha generado muestras de solidaridad en distintos sectores, incluido el deportivo.