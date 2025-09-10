América sorprende a "El Grande Americano" de la WWE; le regala camiseta personalizada

Uno de los personajes que ha ganado fuerza dentro de la WWE entre el público mexicano es, sin duda alguna, El Grande Americano, gladiador que nació como rival de los estetas mexicanos de la empresa y que, en pocos meses, ha logrado ganarse un lugar en los shows principales de la compañía gracias a su calidad en el ring.

La buena relación y el recibimiento por parte de los fans se ha visto reflejada en sus recientes visitas a México, país en el que ha tenido una gran conexión gracias a su buen español, su amor por la música mexicana y el futbol.

Lee también Faby Apache, estrella mexicana de la lucha libre, debutó en la WWE: así fue su presentación

El personaje, actualmente interpretado por Ludwig Kaiser debido a la lesión de Chad Gable, compartió en una entrevista su afición por la Liga MX, y en especial por el Club América, equipo que sorprendió al esteta.

Mediante redes sociales, la WWE compartió un vídeo en el que se puede ver al enmascarado recibir una sorpresa, que era una camiseta personalizada del equipo de André Jardine.

Lee también Miguel Herrera vive una pesadilla en Costa Rica; la afición tica lo quiere fuera del país

"Me voy a poner de gala, me encanta un chingo", mencionó el luchador ante la reacción de los aficionados, quienes esperan verlo pronto de regreso en el país.