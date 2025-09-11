Monterrey y Pumas quieren reforzarse a horas del cierre de registros; Martial llegaría a la Liga MX

A unas horas de que se dé el cierre de registros en la Liga MX Pumas y Monterrey quieren mover el mercado y reforzar sus plantillas.

La directiva de los Rayados de Monterrey se encuentra en Europa para tratar de firmar al delantero francés Anthony Martial, quien milita en el AEK de Atenas.

El galo de 29 años, quien también estaba en la órbita de los Pumas, ha tenido poca actividad en los últimos meses. Ha jugado apenas cinco partidos desde julio, muy poco para un futbolista que hace algunos años le costó al Manchester United más de 60 millones de dólares.

Si Martial pasa los exámenes médicos, podría ser anunciado como el nuevo refuerzo de Rayados, que tendría en su equipo a cuatro jugadores nacidos en el Viejo Continente.

PUMAS

En tanto que Pumas también quiere reforzar su delantera. El objetivo, ya que no pudo contratar al francés Anthony Martial, sería el brasileño Marcelo Ryan de apenas 23 años quien juega en el Tokio FC de Japón.

El futbolista, quien presume donde ce goles en 24 partidos, está valuado en 5 mdd.