Tatiana Calderón, piloto de NASCAR Brasil, atesora los momentos en México: Es como mi casa

Tatiana Calderón tiene una relación especial con México, al grado de que la considera “su segunda casa”. En suelo tricolor, la piloto colombiana ha vivido momentos que atesora, como el de 2018, cuando se convirtió en la primera mujer latina en conducir un auto Fórmula 1, en el Autódromo hermanos Rodríguez.

Es por ese motivo que ahora que está ganando mayor experiencia en NASCAR Brasil, le gustaría, por qué no, en un futuro competir en las pistas nacionales.

“La verdad es mi segunda casa. He pasado momentos demasiado especiales en mi carrera en México. Me encanta cada vez que vengo y creo que también es una de esas cunas de automovilismo referencia en los últimos años para todos los latinos”, comentó a EL UNIVERSAL Deportes.

Si bien admite que le gustaría probar las pistas tricolores, ahora que cambio de serial la mirada la tiene puesta también en Estados Unidos, aspirando a incorporarse a NASCAR Cup Series.

“Se vale soñar y yo creo que naturalmente este proyecto es ambicioso y quiere ver a mujeres muy arriba en diferentes países y pues ojalá que tengamos la oportunidad de llegar a lo más alto en NASCAR. Sin duda es un sueño que se acerca cuando uno empieza a competir desde aquí. Ojalá que se dé”, relató la colombiana.

Sin embargo, Tatiana no quita la mirada del Gran Circo:“Nunca digas nunca, creo que falta para que le den una oportunidad a una mujer, pero me encantaría tener la posibilidad”, finalizó Calderón.

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