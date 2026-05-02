Tatiana Calderón, feliz de hacer historia en Brasil con otra mujer

Tatiana Calderón tiene un largo recorrido en pistas internacionales. El nuevo reto en su carrera es NASCAR Brasil, país en el que ha dejado buenas sensaciones en sus primeras competencias de la temporada.

Si bien, esta es su experiencia inicial en el serial, la piloto colombiana ya marcó un hito. Junto a Bruna Tomaselli, en SG28 Racing, son el primer equipo conformado por únicamente mujeres detrás del volante.

“Es algo que me cautivó de este proyecto. Carlos, que es el dueño el equipo, nos ha dado confianza y apuesta por las dos mujeres, porque quiere darnos una oportunidad no sólo de participar, sino de ganar. Además, Bruna es una persona súper sencilla y súper agradable para trabajar con ella. Ojalá podamos abrirle más puertas a otras mujeres que vienen por detrás y que vean NASCAR como una opción”, comentó la sudamericana.

Por otra parte, Calderón señala que alcanzar el podio es un objetivo accesible: “Creo que hay mucho por trabajar, pero haciendo las cosas bien, nuestro objetivo debe ser estar en el podio y creo que es alcanzable”, agregó.

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