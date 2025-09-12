Gran Premio de México se mantiene fuerte pese ausencia de Checo Pérez

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac para 2026 tiene fascinado a Federico González, Director General del Gran Premio de México, quien también ve muy positivo poder contar con el piloto tapatío para la próxima edición de este evento.

"Encantado, encantado de tener otra vez a este mexicano en México, de que regrese otra vez la checomanía, pero ahora en Cadillacmanía. No solo (ayuda) para el evento, ni para la venta de boletos, pero creo que también ayuda para la imagen de México en el mundo".

Pese a la ausencia de Checo para esta edición del Gran Premio de México, González aseguró que la afición respondió como lo ha estado haciendo en los últimos años, aunque también confesó que todavía hay un par de boletos disponibles que saldrán a la venta pronto.

"Este año es en el que no lo hemos tenido, pero estamos sold out. Sí tenemos un par de boletos disponibles, pero estamos absolutamente vendidos. Estamos contentos porque seguimos con el compromiso de que la ciudad sea el gran escenario."

Al ser cuestionado sobre si existió una disminución en el interés de la afición por asistir al Autódromo Hermanos Rodríguez por no contar con el piloto mexicano, el director del Grand Prix confesó haber sentido un bajón, pero no uno tan grande.

"Sentimos un poco la baja, pero no fue algo que nos regresó. No lo veo como algo que haya bajado. Creo que está muy consolidado el Gran Premio y no solo por Checo. Cargarle a Checo la responsabilidad de este proyecto sería demasiado."

Checo se perderá la celebración de los 10 años de la Fórmula 1 en México, pero podrá ser parte del Gran Premio de la CDMX del próximo año junto a Cadillac y Valterri Bottas.