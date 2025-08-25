Toluca condena lo sucedido en CU; familiares de futbolistas fueron agredidos verbalmente

En el duelo de Cruz Azul frente Toluca de la Jornada 6 del Apertura 2026 se vivió una tensa situación en las gradas del estadio Olímpico de CU, donde las familias de algunos futbolistas de los Diablos fueron insultados por seguidores del cuadro cementero.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, se pudo observar a una mujer intercambiando insultos con aficionados del Cruz Azul, en un principio se creía era la esposa de Alexis Vega, pero esa versión fue desmentida por el propio futbolista y el club.

Una vez que se dieron a conocer estos videos, el club y el capitán del Toluca aseguraron que familiares de los futbolistas escarlatas recibieron insultos por parte de la afición celeste, que se ubicaba en ese mismo sector del estadio.

Lee también: Alexis Vega rompió el silencio tras video viral de su cuñada; "Desafortunadamente cayó en las provocaciones"

"Lamentablemente durante el partido del sábado pasado ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, un grupo de personas agredió de manera verbal con insultos y cánticos discriminatorios a las familias de varios jugadores de nuestro Club, entre ellas a la de Alexis Vega".

"Sobre el video que circula en redes sociales, aclaramos que la persona que aparece no es la esposa de nuestro capitán. En el Deportivo Toluca Futbol Club fomentamos la correcta convivencia social y estamos en contra de la violencia en cualquiera de sus formas", se lee en el comunicado del club.

Alexis Vega detalló que su cuñada cayó en las provocaciones de la afición celeste, por lo que se desató ese intercambio de insultos y desembocó en ella siendo apartada de esa sección.

Lee también: Efraín Juárez evita el dramatismo en sus Pumas; “Hay que ver el vaso medio lleno, tenemos cuatro partidos sin perder”

"Respecto a este video que se está difundiendo con información falsa, quiero aclarar que la que aparece en el video no es mi esposa. Se trata de mi cuñada. Desafortunadamente cayó en las provocaciones de insultos hacia mi persona".

Hasta el momento, la Liga MX no se ha pronunciado al respecto.