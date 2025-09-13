Serie del Rey: Los Diablos Rojos del México están a una victoria del bicampeonato en la LMB; apalearon a los Charros de Jalisco

Los Diablos Rojos del México están a una victoria del bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tras vencer 7-2 a los Charros de Jalisco en el tercer juego de la edición 2025 de la Serie del Rey.

Cayó el out 27 💪🏼



Tomohiro Anraku 👹 poncha al bateador y cierra la noche 🌃 en el tercer juego #CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/y8uICoHhiD — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 14, 2025

El conjunto tapatío se fue arriba en la pizarra en la parte baja de la tercera entrada con triple productor de una carrera, cortesía del estadounidense Mallex Smith, que envió a Johneshwy Fargas al home plate. Michael Wielansky llevó a Smith a la registradora con un sencillo al jardín central que extendió la ventaja 2-0 en el primer tercio del encuentro.

La repuesta escarlata se dio de inmediato con par de cuadrangulares de los Diablos Rojos del México ante la serpentina del mexicano Luis Iván Rodríguez. José Pirela, con corredores en las esquinas, pegó un monumental palo de vuelta entera en la parte alta del cuarto episodio que le dio vuelta a la pizarra. Un jonrón solitario de Carlos Pérez le dio el 4-2 al México.

Respaldados por una gran entrada escarlata en el estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco, los Pingos anotaron un par de carreras más en la parte alta del quinto inning. El exjugador de los Charros, Allen Córdoba, pegó cuadrangular solitario que fue seguido por otra carrera producida de Pirela, quien llevó a Julián Ornelas al pentágono. En la parte alta de la novena entrada, Pérez pegó su segundo home run de la noche para dejar la pizarra definitiva 7-2.

No es déjà vu 👀 ¡Segundo HR de Carlos Pérez en el juego! 💥



#MIS18N pic.twitter.com/R2BbtkyHmH — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) September 14, 2025

Los Diablos Rojos del México lograron así su tercer triunfo en la Serie del Rey y de ganar el juego cuatro este domingo se estarían proclamando como los flamantes campeones en el centenario del circuito mexicano de verano.

Robinson Canó llegó 4,000 imparables como beisbolista profesional

En la tercera entrada del juego, la leyenda dominicana Robinson Canó pegó su imparable número cuatro mil como beisbolista profesional. El bateador designado de los Diablos Rojos del México contabiliza su historial de hits en temporada regular y playoffs en Ligas Mayores, Ligas Menores, Liga Dominicana, Liga Mexicana, Serie del Caribe y Clásico Mundial de Beisbol.