Los Diablos Rojos del México confirman haber pagado los gastos médicos de Simón Falah

Los Diablos Rojos del México dieron una nueva actualización del caso de Simón Falah-Assadi Martínez, menor golpeador por un batazo de foul en el Estadio Alfredo Harp Helú. La organización confirmó haber pagado todos los gastos médicos del aficionado pingo.

Durante el primer juego de la Final de la Zona Sur de los Diablos Rojos del México contra Pericos de Puebla, Simón Falah de 9 años, fue impactado por una pelota de foul, por lo que estuvo internado en el hospital por un par de días.

Desde ese acontecimiento, el Estadio Harp Helú siguió de cerca la atención médica que recibió el pequeño que estuvo hospitalizado en el Hospital Ángeles del Pedregal, haciéndose cargo de los gastos, los cuales ya fueron cubiertos en su totalidad.

"Respecto a la atención médica, confirmamos que los servicios y cuidados requeridos durante la estancia hospitalaria de Simón fueron cubiertos en su totalidad por la aseguradora correspondiente", específico el inmueble en un comunicado.

A la afición y medios de comunicación. pic.twitter.com/vlvNNufP8Y — Estadio Alfredo Harp Helú (@HarpEstadio) September 13, 2025

El aficionado escarlata permanece con seguimiento médico especializado por cualquier eventualidad. De igual manera, el Estadio Alfredo Harp Helú confirmó la comunicación entre la aseguradora y la familia del menor.

"La comunicación entre la familia y la aseguradora se ha mantenido abierta y transparente, asegurando el acompañamiento necesario y la cobertura de los gastos derivados de esta situación."

Así mismo, reiteraron su apoyo hacia Simón y su familia. "Como organización, mantenemos nuestro compromiso de acompañar a Simón y a su familia con la aseguradora, y confiamos en que pueda restablecerse satisfactoriamente".