LMB: Los Diablos Rojos del México consiguen segunda victoria en la Serie del Rey y viajarán a Jalisco con ventaja

Los Diablos Rojos del México aplastaron a los Charros de Jalisco en el segundo duelo de la Serie del Rey. La novena escarlata derrotó 12-1 a los tapatíos y están a dos victorias del bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El estadio Alfredo Harp Helú estaba presenciando un auténtico duelo de pitcheo entre los estadounidenses Zac Grotz y Justin Courtney cuando Allen Córdoba rompió el empate (1-1). El panameño pegó un cuadrangular solitario en la parte baja del quinto inning ante la serpentina de Grotz, quien fue moneda de cambio para su llegada a Diablos en julio.

Luego del home run, Grotz permitió que se llenaran las bases por lo que Benjamín Gil decidió retirarlo del montículo. El relevo de Andrew Pérez dejó a los Diablos con tres corredores en circulación y sin una carrera más anotada. La tónica dominante del pitcheo seguía por parte de los relevistas hasta un fatídico par de entradas que sentenciaron el encuentro.

Los Diablos descargaron todo el poder de su ofensiva con rallies de cuatro y seis carreras en la séptima y octava entrada que dejaron totalmente vencidos a unos Charros que se quedaron sin capacidad de reacción.

La Serie del Rey tomará una pausa el viernes 12, misma que los equipos aprovecharán para viajar a Jalisco para reanudar la acción el sábado 13 en el tercer duelo a celebrarse en el estadio Panamericano de Zapopan. El juego cuatro se disputará el domingo 14 en la misma sede y de requerirse un quinto duelo, este se jugaría el lunes 15 en el mismo recinto.

Con un par de victorias más, el México se proclamaría bicampeón de la LMB en la que sigue siendo su temporada del centenario.