Los Diablos Rojos del México pegan primero en la Serie del Rey; vencieron 8-4 a Charros de Jalisco en el Harp Helú

Redonda, cual pelota de beisbol, fue la noche de los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harp Helú. La Pandilla Escarlata tomó ventaja en la edición 2025 de la Serie del Rey tras vencer 8-4 a los Charros de Jalisco.

La novena que dirige el estadounidense Lorenzo Bundy mostró bateo, pitcheo y grandes jugadas a la defensiva en lo que fue una auténtica fiesta en el Diamante de Fuego. Poco más de 20 mil aficionados se dieron cita en la casa de los campeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) que iniciaron de gran manera la defensa de su campeonato en la Serie del Rey.

Lee también América sorprende a “El Grande Americano” de la WWE; le regala camiseta personalizada

Los capitolinos se pusieron arriba en la pizarra con siete carreras anotadas en las primera dos entradas, ventaja que condicionó a los Charros de Jalisco a cambiar su plan de juego. Ante la embestida escarlata, Benjamín Gil decidió relevar a su abridor Luis Armando Payán, quien solo vio acción en 1.2 innings, permitiendo las carreras escarlatas.

Una vez que Gil ajustó el pitcheo, los tapatíos encontraron en la cuarta y quinta entrada las carreras que los acercarían en la pizarra. Un cuadrangular en solitario del estadounidense Willie Calhoun rompió el cero para Charros. Los jaliscienses protagonizaron un pequeño rally de tres carreras que los mantuvo en el juego.

Lee también Así es como te puedes inscribir para el sorteo preferente de boletos para el Mundial 2026

Luego de que el bullpen de los Charros consiguiera firmar cinco entradas completas sin permitir carrera, la ofensiva de los Diablos volvió a atacar. En la parte baja del séptimo inning con rola al cuadro que puso out al bateador Carlos Pérez, pero que permitió la entrada de José Marmolejos al home para la ventana definitiva de 8-4.

Con ventaja de 1-0 en la edición 2025 de la Serie del Rey, los Diablos jugarán nuevamente ante Charros este jueves por la noche en el estadio Alfredo Harp Helú en el segundo duelo de la Serie del Rey en el centenario de la LMB.