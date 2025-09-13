Más Información

Canelo Álvarez: ¿Quién es Terence Crawford, el rival del boxeador mexicano?; conoce su trayectoria

Uziel Muñoz hace historia y rompe un récord en impulso de bala; gana medalla de plata en Tokio 2025

Cruz Azul tiene una complicada visita frente al Pachuca

Héctor Reynoso confía en el renacer de Javier ‘Chicharito’ Hernández

Héctor Reynoso espera paciencia en Chivas para el proyecto de Gabriel Milito

Este sábado el mexicano hizo historia al romper un récord mexicano en impulso de bala, mismo que le hizo ganar una medalla de plata en Tokio 2025.

En su cuarto campeonato del mundo, Muñoz terminó en segundo lugar con marca de 21.97m, un nuevo récord para el deporte en México.

La CONADE compartió su logro en redes sociales y felicitó al atleta mexicano.

"Subcampeón mundial Uziel Muñoz hace historia en impulso de bala tras lograr la medalla de plata en Tokio 2025. En su cuarto Campeonato Mundial de Atletismo, el olímpico finaliza en el 2o. lugar con marca de 21.97m con lo que impone récord mexicano. ¡Felicidades, Uziel!", publicó la CONADE.

