Uziel Muñoz hace historia y rompe un récord en impulso de bala; gana medalla de plata en Tokio 2025

Este sábado el mexicano Uziel Muñoz hizo historia al romper un récord mexicano en impulso de bala, mismo que le hizo ganar una medalla de plata en Tokio 2025.

En su cuarto campeonato del mundo, Muñoz terminó en segundo lugar con marca de 21.97m, un nuevo récord para el deporte en México.

La CONADE compartió su logro en redes sociales y felicitó al atleta mexicano.

"Subcampeón mundial Uziel Muñoz hace historia en impulso de bala tras lograr la medalla de plata en Tokio 2025. En su cuarto Campeonato Mundial de Atletismo, el olímpico finaliza en el 2o. lugar con marca de 21.97m con lo que impone récord mexicano. ¡Felicidades, Uziel!", publicó la CONADE.