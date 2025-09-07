Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿A qué hora empieza la pelea estelar?

Más Información

La pelea del próximo 13 de septiembre entre y el estadounidense Terence Crawford es, sin lugar a dudas, la gran velada del año, con el imponente estadio Allegiant de Las Vegas como escenario por primera vez de un combate de boxeo.

El pugilista mexicano llega con un récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates (39 por nocaut) mientras que el estadounidense presume un invicto de 41 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida.

En la presentación de la pelea, Canelo aseguró que “esto se trata de hacer historia. Amo ganar, amo el boxeo, y esta es una de las peleas más importantes de mi vida”.

Por su parte, Crawford, que subirá dos categorías de peso para esta pelea, también reconoció la importancia de enfrentarse al Canelo.

“Es mi gran pelea, mi momento. Enfrentar a Canelo es cumplir un sueño y sé que puedo ganar”, reveló.

A continuación, te dejamos la información para que sepas a qué hora se van a subir al ring y dónde ver la pelea.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA LA PELEA DEL CANELO ÁLVAREZ CONTRA TERENCE CRAWFORD?

  • Cartelera preliminar: 17:30 horas.
  • Cartelera principal: 19:00 horas.

La caminata al ring de Álvarez y Crawford está programada al rededor de las 22:45 ET, es decir, a las 20:45 horas de la Ciudad de México, por lo que la pelea podría empezar pasadas las 21:00 horas.

Cabe recordar que la pelea será transmitida exclusivamente por Netflix y no por televisión abierta.

