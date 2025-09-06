Canelo Álvarez: ¿De cuántos MILLONES es la fortuna del boxeador mexicano?

Saúl Álvarez está a días de enfrentarse a Terence Crawford en Arabia Saudita, un combate que luce para ser una gran exhibición entre el mexicano y el estadounidense, donde el azteca busca llevarse la victoria.

Según reportes, en esta pelea habrá una bolsa de 200 millones de dólares, de los cuales 50 serán para Crawford, y los 150 restantes irán directo al bolsillo del boxeador mexicano que seguirá creciendo su fortuna.

En su anterior combate contra William Scull, el Canelo Álvarez sumó 100 millones de dólares, por lo que en su próxima pelea va a sumar 50 millones más.

Terence Crawford será el segundo rival que el Canelo enfrenta tras firmar un contrato con el jeque Turki Al-Sheikh, el cual consta de cinco peleas a cambio de 400 millones de dólares, por lo que esta cifra hará que crezca el imperio del mexicano.

¿Cuál es la fortuna del Canelo Álvarez?

Durante su carrera, el mexicano ha logrado consolidarse como el mejor libra por libra del boxeo, teniendo como efecto contratos millonarios por cada pelea, haciendo que su cuenta bancaria crezca aceleradamente para colocarse como uno de los atletas con mayor "valor".

De acuerdo con Forbes, revista enfocada en dar a conocer los millones de cada atleta u otra celebridad, en su edición más reciente de los atletas mejores pagados en el mundo, el Canelo posee una riqueza de aproximadamente 275 millones de dólares, aunque esta cifra va en aumento.

Esta cifra proviene de los ingresos que recibe por pelea, pero también por los distintos negocios que posee el tapatío, los cuales incluyen supermercados, gasolineras, ropa deportiva, productos deportivos y otros más.

De igual manera, Canelo percibe ingresos por las campañas que suele hacer con distintas marcas, ya sean de ropa u de otras ramas.