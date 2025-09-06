Santos Laguna tuvo una gran participación en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX, que terminaron conquistando tras vencer 3-0 al Orlando City de la MLS en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Los Guerreros desplegaron un gran futbol a lo largo del certamen, teniendo como figura a Lucca Vuoso, hijo del histórico delantero argentino Matías Vuoso, que se convirtió en figura del Santos tras su destacado paso con ellos.

El hijo del Toro consiguió un doblete en la final del torneo, su primer tanto llegó al minuto 33 luego de aprovechar un rebote defensivo; el segundo gol fue al 36 desde los 11 pasos.

Con este par de anotaciones, Lucca consiguió llegar a 10 tantos en el certamen, coronándose como el máximo goleador del torneo. El nivel del joven delantero ayudó en demasía a Santos para conquistar el trofeo.

Tras la ceremonia de premiación, el artillero santista expresó su sentir al conquistar el título.

"Yo solamente juego, tengo la suerte del delantero, me siento muy orgulloso de ser el campeón de goleo de este torneo. Este certamen fue muy competitivo, los equipos que vinieron fueron buenos rivales, somos afortunados por llevarnos el título", comentó.

Con este trofeo, la cantera de Santos Laguna eleva a nueve el número de títulos que tienen en sus vitrinas, los cuales pertenecen a las distintas categorías de sus Fuerzas Básicas.