Joao Cancelo realiza conmovedora celebración para recordar a Diogo Jota; le dedica gol a su excompañero

Portugal le pasó por encima (0-5) a Armenia en la Jornada 1 del Grupo F de las Eliminatorias de la UEFA, rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

De la mano de Cristiano Ronaldo, la selección lusa no tuvo piedad de su rival y aplastó a los armenios en el estadio Republicano Vazgen Sargsyan.

El Comandante consiguió un doblete en el triunfo portugués y alcanzó la cifra histórica de 942 anotaciones como profesional.

Joao Felix también contribuyó con un par de goles; curiosamente, fue el encargado de abrir y de cerrar el marcador en el inmueble de la capital de Armenia, Ereván.

El otro autor fue Joao Cancelo, quien anotó el tercer tanto de la escuadra de Roberto Martínez antes de la primera mitad.

Lee También Messi deja en duda su participación en el Mundial de 2026; "Lo más lógico es que no llegue"

El lateral derecho portugués se robó los reflectores al hacerse presente en el marcador y al realizar una conmovedora celebración en memoria de Diogo Jota, quien acaba de cumplir dos meses de fallecido.

El futbolista del Al-Hilal de Arabia Saudita no dudó en festejar como solía hacerlo su excompañero y, de inmediato, desató la locura en las redes sociales.

Cabe resaltar que este partido significó el primero de la Selección de Portugal sin la presencia de Diogo Jota, quien era un jugador habitual en las convocatorias.

Lee También Lissandro Rodríguez reconoce que la experiencia en el Real Valladolid le hizo crecer; “Fue fascinante”

Por tal motivo, el exjugador del Liverpool recibió un emotivo homenaje antes del inicio del encuentro de las Eliminatorias Europeas.

En las tribunas del estadio Republicano Vazgen Sargsyan, apareció una manta para recordar al nacido en Oporto, con su fotografía cuando conquistó la Liga de Naciones 2025.

Cabe recordar que Diogo Jota falleció el 3 de julio de este año en un accidente automovilístico, en compañía de su hermano, es decir, se acaban de cumplir dos años de su deceso.

El exjugador del Liverpool viajaba en una carretera de España, luego de su periodo vacacional y se dirigía con André Silva, rumbo a Inglaterra para reportar a la pretemporada del equipo de Anfield, dirigido por Arne Slot.