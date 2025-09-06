Eliminatorias Copa del Mundo: Horarios y canales para ver EN VIVO Armenia vs Portugal; hoy, sábado 6 de septiembre

Más Información
Tan solo hace tres meses, la selección de Portugal se consagró campeona de la UEFA Nations League tras derrotar por penales a España, en lo que fue una nueva conquista de Cristiano Ronaldo con su país; sin embargo, ahora encara un nuevo reto: clasificarlo a la Copa del Mundo 2026.
El primer partido lo tendrá este sábado en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Armenia, como parte de la primera jornada del grupo F que comparte junto a Hungría e Irlanda.
Aunque, a priori, Portugal es amplio favorito a ganar el partido, es importante que lo demuestre en la cancha, sobre todo en la misma semana que trascendió que Cristiano Ronaldo podría jugar en la reinaguración del estadio Azteca, ya que, si Portugal no clasifica de forma directa al Mundial y llegara a jugar el repechaje, se perdería dicho partido.
Los lusitanos enfrentarán a un país cuya selección tiene cuatro partidos sin conocer la victoria, y que además, el balance les favorece a los portugueses con cuatro victorias y dos empates.
En este partido, además, seguramente habrá un homenaje especial a Diogo Jota, convocado por Roberto Martínez de forma simbólica tras su trágica muerte.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.
¿DÓNDE VER EN VIVO ARMENIA VS PORTUGAL?
- Horario: 10:00 hrs
- Dónde ver: Sky Sports
