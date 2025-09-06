Más Información

Eliminatorias Copa del Mundo: Horarios y canales para ver EN VIVO Inglaterra vs Andorra; hoy, sábado 6 de septiembre

Eliminatorias Copa del Mundo: Horarios y canales para ver EN VIVO Inglaterra vs Andorra; hoy, sábado 6 de septiembre

Lissandro Rodríguez reconoce que la experiencia en el Real Valladolid le hizo crecer; “Fue fascinante”

Lissandro Rodríguez reconoce que la experiencia en el Real Valladolid le hizo crecer; “Fue fascinante”

Lissandro Rodríguez luchará por un lugar en el México FC; viajará en octubre al viejo continente

Lissandro Rodríguez luchará por un lugar en el México FC; viajará en octubre al viejo continente

Diablos Rojos del México, a un triunfo de volver a la Serie del Rey; se enfrentarán a los Piratas de Campeche en un duelo decisivo

Diablos Rojos del México, a un triunfo de volver a la Serie del Rey; se enfrentarán a los Piratas de Campeche en un duelo decisivo

Selección Mexicana, por el reto ante Japón; Javier Aguirre enfrentará a un rival que conoce muy bien

Selección Mexicana, por el reto ante Japón; Javier Aguirre enfrentará a un rival que conoce muy bien

Este sábado la selección de Inglaterra recibirá en el Villa Park a su símil de Andorra, en un partido correspondiente a la jornada 5 de las Eliminatorias rumbo a la , donde los dirigidos de Thomas Tuchel parten como los grandes favoritos para tener una jornada para ganar, gustar y golear.

Actualmente, los 'Tres Leones' ocupan la cima del grupo K con 9 puntos en 3 partidos disputados, siendo así, junto a Serbia, las únicas selecciones invictas del grupo. Por el otro lado, la selección de Andorra perdió los 4 partidos que jugó hasta ahora.

Lee también

Rumbo a la justa mundialista que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá, los ingleses buscan continuar con su dominio y su futbol agresivo y protagonista.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

¿DÓNDE VER EN VIVO INGLATERRA VS ANDORRA?

  • Hora: 10:00 hrs.
  • Transmisión: Sky Sports, Izzi

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios