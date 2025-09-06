Más Información
Eliminatorias Copa del Mundo: Horarios y canales para ver EN VIVO Inglaterra vs Andorra; hoy, sábado 6 de septiembre
Este sábado la selección de Inglaterra recibirá en el Villa Park a su símil de Andorra, en un partido correspondiente a la jornada 5 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde los dirigidos de Thomas Tuchel parten como los grandes favoritos para tener una jornada para ganar, gustar y golear.
Actualmente, los 'Tres Leones' ocupan la cima del grupo K con 9 puntos en 3 partidos disputados, siendo así, junto a Serbia, las únicas selecciones invictas del grupo. Por el otro lado, la selección de Andorra perdió los 4 partidos que jugó hasta ahora.
Rumbo a la justa mundialista que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá, los ingleses buscan continuar con su dominio y su futbol agresivo y protagonista.
A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.
¿DÓNDE VER EN VIVO INGLATERRA VS ANDORRA?
- Hora: 10:00 hrs.
- Transmisión: Sky Sports, Izzi
