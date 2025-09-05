Guillermo Ochoa tiene ofertas, pero sigue sin equipo; Javier Aguirre condiciona su lugar en la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa no protegerá la portería de la Selección Mexicana. Al menos, no hasta que consiga un equipo. Con la intención de quedarse en el balompié europeo, el futuro del guardameta mexicano todavía es incierto, pese a que ha recibido ofertas de distintos equipos.

En conferencia de prensa, previa al partido amistoso que México y Japón disputarán en la cancha del Oakland Coliseum, el estratega Javier Aguirre habló de la situación que —en el presente— vive “Memo” Ochoa, después de que el portero no fuera renovado con el AVS de Portugal.

“Sé que tiene ofertas de varios lados. Precisamente, hoy hablaba con su representante y le comenté que tiene que jugar. Si no tiene equipo y no está en forma, no va a venir. Eso te lo garantizo”, aseveró Aguirre.

El tiempo corre. Si desea competir por un lugar en el Mundial de 2026, deberá conseguir un equipo: “De momento, no tiene equipo. De verdad, lo sé porque he hablado con él y su representante. ¿Qué tiene ofertas? Las está valorando. Al ser jugador libre, no tiene la limitante de la fecha. Puede firmar con quien quiera cuando quiera. La intención es quedarse Europa”, continuó el director técnico.

La última vez que Ochoa portó el jersey del Tricolor fue en un no tan lejano julio. Si bien no sumó ni un solo minuto, acompañó a la Selección Mexicana en el camino que terminó con su coronación en la Copa Oro 2025.

Aún así, el “Vasco” confía en que el portero mexicano se pondrá al ritmo: “Confío en que 'Memo' consiga equipo pronto. Se ponga al ritmo pronto y si está bien, será uno más de la baraja de cinco o seis porteros”, concluyó Aguirre.

Guillermo Ochoa no fue convocado por Javier Aguirre a la Selección mexicana en la próxima Fecha FIFA. Foto: Imago7

Guillermo Ochoa, con la mirada puesta en su sexta Copa del Mundo

Si consigue equipo, “Memo” Ochoa seguiría en la lucha para conseguir un lugar en el Mundial de 2026.

Sin embargo, el “Vasco” Aguirre lo dejó en claro: no regalará nada, por lo que Ochoa tendrá que buscarse su lugar en la convocatoria definitiva.

“Yo no regalo nada. Esa es la verdad. Si 'Memo' merece estar aquí —o viene aquí— es porque ha estado haciendo bien las cosas. Porque entrena bien con nosotros y nos ayuda. Lleva un rol bastante importante en el vestidor”, sentenció Aguirre.

