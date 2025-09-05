México vs Japón: Horario y canales para ver el partido amistoso EN VIVO; este sábado, 6 de septiembre

La última vez que la Selección Mexicana y Japón se hicieron frente fue en un lejano otoño del 2020. En ese entonces, Raúl Jiménez e Hirving “Chucky” Lozano le propinaron dos goles a la escuadra japonesa, apropiándose de la Merkur Arena en Austria.

Si bien ese partido fue de corte amistoso, así como el que disputarán este sábado, los números no mienten: de las seis veces que ambos equipos se han enfrentado, cinco se han pintado de tricolor.

El compromiso que se disputará en la cancha del Oakland Coliseum de California, Estados Unidos, tiene un solo objetivo: preparar a los dirigidos por Javier Aguirre para el reto definitivo, es decir, el Mundial de 2026.

Una de las figuras a seguir será, precisamente, "Chucky" Lozano. Antes de que Javier Aguirre tomara las riendas del combinado nacional, “Chucky” disputó un último partido en la cancha del AT&T Stadium, durante la final que México y Estados Unidos sostuvieron en la Concacaf Nations League.

Una escena que se dio en un no tan lejano 25 de marzo de 2024. Y que dejó como postal la caída de los entonces dirigidos por Jaime Lozano.

En su regreso al Tricolor, Lozano reconoció que confía en construir una continuidad. Especialmente, para consolidarse como una figura que pueda jugar en el Mundial de 2026.

"Me recibieron muy bien. La verdad que ha sido una llegada muy agradable. Disfrutando el momento y disfrutando con mis compañeros. Con el cuerpo técnico que apenas en este momento lo conozco, y participar con ellos ha sido muy bonito", aceptó el futbolista mexicano.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo partido de la Selección Mexicana?

Sábado, 6 de septiembre

México vs Japón | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Canal 5, ViX Premium y Azteca 7.

