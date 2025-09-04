Uruguay, Colombia y Paraguay se meten al Mundial 2026; estas son las 16 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

Más Información
Las selecciones de Uruguay, Colombia y Paraguay ya sellaron también su boleto al Mundial 2026 y acompañarán en el torneo a Brasil, Ecuador y Argentina, que ganó en el último partido de Leo Messi como local en unas eliminatorias mundialistas.
Los cupos directos por Conmebol a la cita norteamericana ya están reservados, pero el suspenso se prolongará hasta la última jornada.
El martes, en el cierre del clasificatorio, Venezuela, séptima con 18 puntos, y Bolivia, octava con 17, se jugarán el cupo para el repechaje continental.
Argentina goleó 3-0 a Venezuela con un doblete de Lionel Messi; Uruguay se impuso (3-0) también en casa ante Perú; Paraguay empató sin goles como local frente a Ecuador.
Además de los seis clasificados sudamericanos, la Copa del Mundo del año próximo ya tiene aseguradas las presencias de sus tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México; al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la confederación asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia.
Países clasificados al Mundial de 2026:
Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)
Zona Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia
Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia
Zona Oceanía: Nueva Zelanda
