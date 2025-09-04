Porto hizo millonaria oferta por Johan Vásquez; Genoa rechazó la propuesta

En esta temporada de la Serie A, Johan Vásquez se convirtió en capitán del Genoa, luego de un par de temporadas en las que demostró su gran liderazgo de la cancha y un excepcional nivel, algo que cautivó al Porto que lanzó una jugosa oferta por él.

Durante esta ventana de transferencias existió la posibilidad de que el mexicano saliera del cuadro italiano, pues hubo interés por parte de cinco equipos, según los reportes de la prensa europea.

Aparte del Porto, Roma, Atalanta, Sunderland y un equipo de la Bundesliga mostraron su deseo de fichar al central mexicano, pero al final, el ex de Pumas se mantuvo en el Genoa para continuar con su carrera.

¿Cuánto ofreció el Porto por Johan Vásquez?

Según reportes, el cuadro portugués mostró un serio interés en llevarse al mexicano, por lo que pusieron sobre la mesa una oferta de 20 millones de euros. Sin embargo, el Genoa las habría rechazado porque consideran a Vásquez como una pieza fundamental del plantel.

No se sabe con certeza en qué momento llegó esa oferta, pero una de las razones por las que podrían haberla rechazado es porque el Genoa sí aceptó esa misma cantidad por Koni de Winter, defensor central que fue fichado por el AC Milan de Santiago Giménez.

Hasta este momento, Johan ha sido titular en los dos partidos de su equipo en Serie A y uno más en la Copa Italia. De igual manera, el central fue llamado por Javier Aguirre para los dos amistosos de la Selección Mexicana de este mes.