Luis Suárez reconoce error y pide perdón por escupir a rival en la Leagus Cup; "Me equivoqué"

La Leagues Cup 2025 terminó hace unos días, en una edición que reunió a los mejores equipos de la MLS y la Liga MX, y que tuvo como final el enfrentamiento entre el Inter Miami y el Seattle Sounders.

El duelo, que llamaba la atención por la posibilidad de ver a Messi ganar un nuevo campeonato, pasó a segundo término luego de una acción de Luis Suárez, quien con la derrota en el marcador, escupió a un rival en plena cancha.

La acción del exjugador del FC Barcelona recibió de inmediato el rechazo de los aficionados y se viralizó en redes sociales, recordando el mal comportamiento del atacante en el pasado.

Luego de unas horas de silencio y ante la presión mediática, Suárez rompió el silencio y, mediante sus redes sociales, pidió disculpas por lo ocurrido, asegurando que se equivocó.

"Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido. Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", escribió.

El también exfutbolista del Liverpool añadió que lo ocurrido causó un gran daño a su familia, descartando que esa sea la imagen que quiera dejar:

"No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así", finalizó.