Exfigura de la Liga MX aplaude el regreso de Hirving 'Chucky' Lozano a la Selección Mexicana; "Es un gran ser humano"

La Fecha FIFA de septiembre presenta para México dos duelos importantes ante grandes rivales, en lo que se espera que, de la mano de Javier Aguirre, el equipo mejore su funcionamiento y le regale una alegría a la afición.

Con eso en mente, el equipo nacional, que enfrentará intensos juegos ante Japón y Corea del Sur, convocó a futbolistas de diferentes características, entre los que destacó Hirving 'Chucky' Lozano, quien, luego de un gran comienzo en la MLS, regresó al Tricolor.

La presencia de Lozano, quien no había sido tomado en cuenta desde marzo de 2024, generó alegría en una exfigura de la Liga MX, que no tardó en reconocer su capacidad en la cancha.

Se trata de Jürgen Damm, exjugador de Tigres y Pachuca, quien no se guardó elogios para su excompañero, deseando que esta sea el comienzo de una buena etapa.

"La selección tiene grandísimos extremos como el Chino Huerta, Alexis Vega, el Piojo Alvarado, Orbelín y el Chucky Lozano. Él viene a aportar no solamente desequilibrio, velocidad y experiencia, que es lo más importante, sino también esa alegría que irradia en el vestidor. Es una muy buena convocatoria y espero que le vaya muy bien a él y a toda la selección mexicana", mencionó en entrevista con Claro Sports.

Damm, quien también tuvo un paso por el Atlético de San Luis, recordó la carrera de Lozano y sus habilidades, que ayudarán al equipo mexicano:

"Es un tipo muy querido, con un aura muy especial. Me tocó compartir los inicios juntos en Pachuca, él por una banda y yo por la otra. Es un grandísimo ser humano y un profesional en toda la extensión de la palabra, siempre muy disciplinado. Ha tenido una gran carrera en Europa y ahora en San Diego lo está haciendo muy bien", sentenció.