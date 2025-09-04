Más Información

La Federación Mexicana de Futbol definirá las reglas para los equipos que quieran ascender en 2027; así lo dieron a conocer

Boletos América vs Chivas; ¿Cuánto cuestan las entradas para el Clásico Nacional del Apertura 2025?

El 50 por ciento de los quarterbacks titulares en la Semana 1 de la NFL son afroamericanos; cifra histórica para la liga

Futbolista de la Sampdoria le salva la vida a turista herida con un cuchillo; recibe reconocimiento mundial

Alex Padilla jugará Champions League; Athletic Club lo inscribe para la Fase de Liga

Mediante un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que, por medio de la Asamblea General, determinará las reglas para el ascenso y descenso de la Liga MX, para la siguiente temporada 2026-27.

“La Asamblea General conforme a sus atribuciones, en su momento, determinará las reglas para la ejecución del acuerdo tomado en 2020”, informó la Femexfut.

Esto, luego de que el TAS desestimara la apelación de seis clubes de la Liga de Expansión MX (Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UDG), en la que solicitaban el regreso inmediato del ascenso y descenso a la Liga MX.

Además de ello, los seis clubes antes mencionados deberán pagar la cifra de 280 mil pesos a la Federación Mexicana de Futbol. Así se explica en la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Ordena abonar la suma de CHF 12,000 (francos suizos) dividido en partes iguales a la Federación Mexicana de Futbol como contribución de los gastos legales y de otra naturaleza en los que incurrió este procedimiento”, explicaron.

