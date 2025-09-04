Alex Padilla jugará Champions League; Athletic Club lo inscribe para la Fase de Liga

Para esta edición de la UEFA Champions League, habrá un total de dos futbolistas mexicanos con posibilidades de tener actividad, uno de ellos es Alex Padilla, portero suplente del Athletic Club de Bilbao de España inscrito para la Fase de Liga.

Los clubes han dado a conocer su lista oficial de jugadores para disputar la primera fase de la Copa de Europa, por lo que el jugador tricolor podrá convertirse en el segundo portero azteca en jugar en este prestigioso torneo de clubes. Raúl Gudiño es el único que ha logrado esta hazaña.

Con 22 años, Padilla regresó este verano al cuadro español, luego de haber estado unos cuantos meses jugando en los Pumas de la UNAM. En un principio, el arquero español con raíces mexicanas, iba a permanecer un año con los universitarios, pero fue llamado antes de tiempo por el club al que pertenece.

Lee también: La evolución del precio de los boletos para los Mundiales en México; así han ido aumentando su valor

Desde su regreso, el guardameta tricolor asumió el rol de portero suplente, por detrás de Unai Simón, quien es el titular del Athletic y de la Selección Española. A pesar de ser el segundo en la fila, Alex Padilla no ha jugado ningún minuto en esta temporada, pero tiene la esperanza de poder romper esa racha en la Champions League.

¿Contra qué equipos va a jugar el Athletic Club en la Champions League?

El sorteo de la Fase de Liga de la Copa de Europa se llevó a cabo hace unos días, donde el cuadro del mexicano estará enfrentando a equipos de gran renombre.

Los Leones de San Mamés recibirán en su casa a estos equipos: PSG, Arsenal, Sporting de Lisboa y Qarabag. Mientras que de visita enfrentará a: Borussia Dortmund, Atalanta, Newcastle y Slavia Praga.