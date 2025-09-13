"Estoy en las grandes ligas": las palabras de Marco verde tras vencer a Sona Akale por nocaut técnico

La cartelera de Saúl 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford empezó con un triunfo histórico por nocaut técnico de Marco Verde (3-0-0) sobre Sona Akale (9-4-0) tras cuatro asaltos.

Después de salir victorioso de su primera gran pelea en Las Vegas, con el estadio Allegiant como escenario, el sinaloense reconoció que "esto me da a entender que estoy en las grandes ligas y tengo calidad para esto, así que a seguir esforzándome para seguir creciendo".

Lee también Marco Verde vence a Sona Akale por nocaut técnico; es su tercera victoria como profesional

Ahora, como parte del Canelo Team, le dedicó su victoria a su familia y a su equipo, y consciente de que va "paso a paso", sueña con protagonizar una pelea estelar en la ciudad del pecado dentro de unos años.

"Voy paso a paso, se dio el nocaut pero voy a seguir acumulando rounds y agarrando experiencia", agregó.

Lee también Canelo Álvarez: ¿Quién es Terence Crawford, el rival del boxeador mexicano?; conoce su trayectoria

Sobre su contundente victoria, Verde confesó que "en el segundo round sentí que estaba penetrando un poco más" y de cara al futuro, reveló que "ahora vuelvo a casa y hay posibilidad de pelear en diciembre".