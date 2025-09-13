Canelo Álvarez: ¿Quién es Terence Crawford, el rival del boxeador mexicano?; conoce su trayectoria

Saúl Álvarez volverá a subirse al ring el este sábado 13 de septiembre para enfrentarse a Terence Crawford.

El Allegiant Stadium, la casa de Las Vegas Raiders de la National Football League (NFL), será el escenario del combate entre el boxeador mexicano y el estadounidense.

El tapatío expondrá su campeonato mundial indiscutido de la categoría de peso supermediano ante el pugilista que ocupa la tercera posición del ranking Libra por Libra de ESPN y de la revista The Ring.

Para el originario de Guadalajara, la pelea no será nada sencilla porque estará midiendo fuerzas con el Bud, quien ostenta un récord profesional impresionante de 41 victorias, 31 por la vía del nocaut. Nunca ha perdido en carrera.

¿Quién es Terence Crawford, el rival del Canelo Álvarez?

Además, el boxeador zurdo ha noqueado a 11 de sus últimos 12 oponentes, por lo que llega con la motivación en lo más alto para medir fuerzas con el Canelo en el inmueble vegasino.

Cabe resaltar que el nacido en Omaha, Nebraska, hizo historia al convertirse en el primer doble campeón indiscutido en la era de los cuatro títulos: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El Bud tiene 37 años y, después de su combate con el mexicano, cumplirá 38. El 28 de septiembre será su cumpleaños.

Es decir que no es un peleador joven y que es mayor que Canelo Álvarez, quien acaba de cumplir 35 en julio

Al haber sido campeón en cuatro divisiones diferentes e indiscutido en dos, Terence Crawford llega con el listón muy alto para enfrentar al mexicano en Las Vegas. Sin duda alguna, no será un rival sencillo.

Cabe resalta que su trayectoria como profesional comenzó en 2008, con su victoria sobre el estadounidense Brian Cummings y, desde entonces, no ha parado de ganar.

El Bud se subió al cuadrilátero por última ocasión en 2024, hace un año exactamente, y se quedó con el triunfo y con el título mundial de la WBA y con el título vacante de la WBO de la categoría de los superwelter.