Canelo Álvarez gastó más de 10 millones de pesos en un Lamborghini: Este es su nuevo lujoso automóvil

Como suele pasar antes de cada pelea, Saúl 'Canelo' Álvarez presume en redes sociales distintos atuendos, accesarios y en el caso de sus peleas en Las Vegas, los autos en los que llega.

Se sabe que la capital del boxeo mundial es la segunda casa del Canelo, así que se mueve por la ciudad como si fuera el Rey de la misma. Esta vez, previo al combate contra Terence Crawford, el tapatío presumió en sus historias de Instagram el nuevo modelo Revuelto de Lamborghini, con el mensaje "Orange is the New Black" (El naranja es el nuevo negro), en referencia a la famosa serie estadounidense, ya que el coche que muestra es de dicho color.

El Lamborghini Revuelto, hecho en 2025, fue presentado antes del 60 aniversario de la marca como "el primer superdeportivo híbrido".

De acuerdo con la propia marca, tiene "un tren de potencia que genera 1015 CV en total, combinando la potencia de un flamante motor de combustión interna de 12 cilindros con tres motores eléctricos de alta densidad y un innovador cambio electrónico transversal de doble embrague. El poder de la hibridación se aprovecha para llevar las prestaciones y las emociones al volante a un nivel sin precedentes".

Su velocidad máxima es superior a los 305 km/h y llega de 0 a 100 en 2,5 segundos.

Según sitios especializados en coches, Canelo habría pagado 608 mil 358 dólares, al rededor de 11 millones 234 mil 577 pesos mexicanos.