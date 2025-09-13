Marco Verde vence a Sona Akale por nocaut técnico; es su tercera victoria como profesional

No hay que buscar en otro lado, el futuro del boxeo mexicano está en las manos de Marco Verde (3-0-0), que firmó su tercera victoria como profesional tras derrotar por nocaut técnico al estadounidense Sona Akale (9-4-0).

Marco Verde se está acostumbrando a brillar en grandes escenarios. Primero fue por la medalla olímpica en la Philippe Chatrier de París; después, como profesional, firmó su primera victoria en México contra el colombiano Cristian Camilo Montero en Culiacán y no se intimidó ante Michel Polina en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. Ahora, en la primera cartelera de boxeo en la historia del hogar de los Raiders de la NFL, el estadio Allegiant de Las Vegas, quedará escrita su victoria de forma contundente.

'Green' hizo su entrada al ring con el Corrido de Mazatlán de fondo, y no se esperó ni un segundo después del primer campanazo para dejar claras sus intenciones en un primer asalto que mandó al nacido en Minnesota a la lona.

En una gran exhibición de talento, el mexicano castigó a Akale de forma tal, que el árbitro detuvo la pelea en el cuarto asalto. El sinaloense de 23 años presentó un arsenal a una batalla en la que su rival parecía no tener armas. Ganchos, uppercuts, volados, golpes al cuerpo y al rostro y un buen movimiento de pies le dieron el control del combate al medallista olímpico en París 2024.

El camino de Marco Verde como profesional apenas empieza, pero el futuro luce más brillante que nunca, y él está convencido de eso. Antes de abandonar el encordado aseguró que está "muy contento, me está gustando acumular experiencia para enfrentar a los más grandes".

