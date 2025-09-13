Más Información

Canelo Álvarez: Estas son todas las peleas que ganó por nocaut el campeón indiscutido del peso supermediano

Canelo Álvarez: Estas son todas las peleas que ganó por nocaut el campeón indiscutido del peso supermediano

Canelo Álvarez busca hacer historia en el hogar de los Raiders; ¿En cuántos estadios ha peleado?

Canelo Álvarez busca hacer historia en el hogar de los Raiders; ¿En cuántos estadios ha peleado?

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Cruz Azul de este sábado 13 de septiembre

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Cruz Azul de este sábado 13 de septiembre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 8 del Apertura 2025, HOY, sábado 13 de septiembre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 8 del Apertura 2025, HOY, sábado 13 de septiembre

Pumas conquista los mejores MEMES tras golear al Mazatlán FC con doblete de Guillermo Martínez

Pumas conquista los mejores MEMES tras golear al Mazatlán FC con doblete de Guillermo Martínez

En los días previos al combate entre y el estadounidense Terence Crawford, el entrenador del tapatío, Eddy Reynoso, aseguró que el campeón indiscutido por el peso supermediano ganará por la vía del nocaut.

En toda su carrera (63-2-2, 39 nocauts), Canelo tiene un gran número de victorias por la vía rápida; sin embargo, hace tres años no lo logra repetir.

Esta noche, en el estadio Allegiant, podría suceder una vez más. A continuación, te presentamos la lista de peleas que ganó Álvarez Barragán por nocaut.

Lee también

TODAS LAS VECES QUE CANELO GANÓ POR NOCAUT

  • 2022 vs Caleb Plant, round 11, TKO - Título indiscutible supermediano CMB, AMB, FIB, OMB
  • 2021 vs Billy Joe Saunders, round 8, TKO- Título unificado supermedianos CMB/AMB/ OMB
  • 2021 vs Avni Yildirim, round 3, TKO - Retención de títulos supermedianos CMB/AMB
  • 2019 vs Sergey Kovalev, round 11, KO- Título semipesado OMB
  • 2019 vs Rocky Fielding, round 3, TKO - Título supermediano OMB
  • 2016 vs Liam Smith, round 9, KO - Título superwelter GBO
  • 2016 vs Amir Khan, round 6, KO - Retención mediano CMB
  • 2015 vs James Kirkland, round 3, KO
  • 2014 vs Alfredo Angulo, round 10, TKO
  • 2012 vs Josesito López, round 5, TKO - Retiene superwelter CMB
  • 2011 vs Kermit Cintrón, round 5, TKO - Retiene superwelter CMB
  • 2011 vs Alfonso Gómez, round 6, TKO - Retiene superwelter CMB
  • 2011 vs Ryan Rhodes, round 12, TKO - Retiene superwelter CMB
  • 2010 vs Carlos Baldomir, round 6, KO
  • 2010 vs Luciano Cuello, round 6, TKO
  • 2010 vs José Miguel Cotto, round 9, TKO
  • 2010 vs Brian Camechis, round 3, KO
  • 2009 vs Carlos Herrera, round 1, TKO
  • 2009 vs Marat Khuzeev, round 2, KO
  • 2009 vs Jeferson Gonacalo, round 9, KO
  • 2009 vs Michel Hernández, round 10, TKO
  • 2009 vs Euri González, round 11, TKO
  • 2009 vs Luis Fitch, round 1, TKO
  • 2008 vs Raúl Pinzón, round 1, TKO
  • 2008 vs Gabriel Martínez, round 11, TKO
  • 2008 vs Francisco Villanueva, round 9, TKO
  • 2008 vs Axel Solís, round 1, KO
  • 2007 vs Sean Holley, round 2, TKO
  • 2007 vs Jesús Hernández, round 2, TKO
  • 2007 vs Víctor Márquez, round 4, KO
  • 2007 vs Iván Illescas, round 4, KO
  • 2007 vs Javier Martínez, round 8, TKO
  • 2006 vs Daniel Martínez, round 2, KO
  • 2006 vs Franciso Villanueva, round 5, KO
  • 2006 vs Cristian Hernández, round 5, KO
  • 2006 vs Juan Hernández, round 2, KO
  • 2006 vs Pedro López, round 1, KO
  • 2005 vs Pablo Alvarado, round 2, KO
  • 2005 vs Abraham González, round 4, TKO

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios