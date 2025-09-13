Canelo Álvarez: Estas son todas las peleas que ganó por nocaut el campeón indiscutido del peso supermediano

Más Información
En los días previos al combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y el estadounidense Terence Crawford, el entrenador del tapatío, Eddy Reynoso, aseguró que el campeón indiscutido por el peso supermediano ganará por la vía del nocaut.
En toda su carrera (63-2-2, 39 nocauts), Canelo tiene un gran número de victorias por la vía rápida; sin embargo, hace tres años no lo logra repetir.
Esta noche, en el estadio Allegiant, podría suceder una vez más. A continuación, te presentamos la lista de peleas que ganó Álvarez Barragán por nocaut.
TODAS LAS VECES QUE CANELO GANÓ POR NOCAUT
- 2022 vs Caleb Plant, round 11, TKO - Título indiscutible supermediano CMB, AMB, FIB, OMB
- 2021 vs Billy Joe Saunders, round 8, TKO- Título unificado supermedianos CMB/AMB/ OMB
- 2021 vs Avni Yildirim, round 3, TKO - Retención de títulos supermedianos CMB/AMB
- 2019 vs Sergey Kovalev, round 11, KO- Título semipesado OMB
- 2019 vs Rocky Fielding, round 3, TKO - Título supermediano OMB
- 2016 vs Liam Smith, round 9, KO - Título superwelter GBO
- 2016 vs Amir Khan, round 6, KO - Retención mediano CMB
- 2015 vs James Kirkland, round 3, KO
- 2014 vs Alfredo Angulo, round 10, TKO
- 2012 vs Josesito López, round 5, TKO - Retiene superwelter CMB
- 2011 vs Kermit Cintrón, round 5, TKO - Retiene superwelter CMB
- 2011 vs Alfonso Gómez, round 6, TKO - Retiene superwelter CMB
- 2011 vs Ryan Rhodes, round 12, TKO - Retiene superwelter CMB
- 2010 vs Carlos Baldomir, round 6, KO
- 2010 vs Luciano Cuello, round 6, TKO
- 2010 vs José Miguel Cotto, round 9, TKO
- 2010 vs Brian Camechis, round 3, KO
- 2009 vs Carlos Herrera, round 1, TKO
- 2009 vs Marat Khuzeev, round 2, KO
- 2009 vs Jeferson Gonacalo, round 9, KO
- 2009 vs Michel Hernández, round 10, TKO
- 2009 vs Euri González, round 11, TKO
- 2009 vs Luis Fitch, round 1, TKO
- 2008 vs Raúl Pinzón, round 1, TKO
- 2008 vs Gabriel Martínez, round 11, TKO
- 2008 vs Francisco Villanueva, round 9, TKO
- 2008 vs Axel Solís, round 1, KO
- 2007 vs Sean Holley, round 2, TKO
- 2007 vs Jesús Hernández, round 2, TKO
- 2007 vs Víctor Márquez, round 4, KO
- 2007 vs Iván Illescas, round 4, KO
- 2007 vs Javier Martínez, round 8, TKO
- 2006 vs Daniel Martínez, round 2, KO
- 2006 vs Franciso Villanueva, round 5, KO
- 2006 vs Cristian Hernández, round 5, KO
- 2006 vs Juan Hernández, round 2, KO
- 2006 vs Pedro López, round 1, KO
- 2005 vs Pablo Alvarado, round 2, KO
- 2005 vs Abraham González, round 4, TKO
