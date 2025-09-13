Canelo Álvarez busca hacer historia en el hogar de los Raiders; ¿En cuántos estadios ha peleado?

Esta noche Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará a Terence Crawford en el estadio Allegiant de Las Vegas, en un combate donde espera más de 70 mil aficionados en vivo y otros millones presentes a través de la transmisión en Netflix.

El regreso del campeón indiscutido del peso supermediano a la ciudad del pecado no podía ser de otra forma que en un una pelea de esta magnitud, en el estadio de un equipo de la NFL como los Raiders y ante uno de los mejores libra por libra del mundo.

Por su puesto, Canelo está acostumbrado a los reflectores y a los grandes escenarios, ya que no será la primera vez que se suba al ring en un estadio.

A lo largo de su carrera (63-2-2, 39 nocauts) construyó su legado en 22 ciudades distintas entre México, Estados Unidos y recientemente, Arabia Saudita. Sin embargo, Las Vegas lo vio brillar en 19 peleas, siendo esta lucha por la consagración como el mejor libra por libra del mundo la número 20.

Su primer combate en un estadio fue en 2015 en el Minute Maid Park de Houston, donde derrotó en tan solo tres asaltos por la vía del nocaut a James Kirland, a quien señaló como el boxeador que más fuerte le pegó. Cinco años más tarde visitó el Alamodome de San Antonio, donde venció por decisión unánime a Callum Smith.

Visitó otros dos estadios en Estadios Unidos como el Hard Rock de Miami y el AT&T de Arlington, Texas, en dos ocasiones. Primero, derrotó por nocaut técnico a Liam Smith y Billy Joe Sanders. Después, a Avni Yildirim por abandono.

Finalmente, a la espera de que algún día visite el estadio Azteca, su única pelea en un estadio mexicano fue en mayo del 2023, cuando venció por decisión de los jueces a John Ryder ante más de 50 mil almas en el estadio Akron, en Jalisco, para defender sus títulos de peso súper medio del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

