Liga MX: Toluca vs FC Juárez - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

El Toluca recibe al FC Juárez, esta tarde, en el estadio Nemesio Diez con el firme objetivo de mantener su invicto en el Clausura 2026.

Los Diablos Rojos se enfrentan a los Bravos en la Bombonera, en duelo correspondiente a la Jornada 10.

Increíblemente, el equipo de Antonio Mohamed todavía no sabe lo que es perder tras las primeras nueve fechas del torneo, por lo que tratará de conservar su racha invicta ante los fronterizos.

El bicampeón del futbol mexicano cuenta con seis victorias (Monterrey, Santos, Tijuana, Necaxa, Chivas y Pumas) y tres empates (Tigres, Puebla y Cruz Azul) y se encuentra en la búsqueda de su próxima víctima.

A pesar de que a media semana recibió dos goles ante el conjunto de Efraín Juárez, el Toluca sigue siendo el club que tiene la mejor defensiva del certamen, con apenas cuatro en contra.

Además, los Diablos Rojos buscarán mantener su impresionante racha sin perder en su casa; ya suma 14 partidos consecutivos sin una sola derrota.

La última ocasión que cayó en el inmueble mexiquense fue en la Jornada 3 del Apertura 2025, ante los Tigres (3-4).

Desde entonces, cuenta con 10 triunfos y cuatro empates y esta tarde tratará de llegar a 15 encuentros en fila sin caer en condición de local.

Por su parte, el FC Juárez tiene la posibilidad de acercarse a la zona de la Liguilla, así que un triunfo es fundamental para sus aspiraciones.

De momento, los Bravos se encuentran en la decimoprimera posición de la tabla general, con 10 puntos, entonces, en caso de ganar, podría empatar al Monterrey con 13, aunque la diferencia de goles lo mantendría en el décimo lugar.

Sin embargo, la escuadra fronteriza todavía tiene un partido pendiente; cabe recordar que el juego contra el Querétaro de la Jornada 7 no se disputó.

El antecedente más reciente entre el Toluca y el FC Juárez se vivió en los cuartos de final del torneo pasado (Apertura 2025).

Cabe mencionar quie los Diablos Rojos suman seis encuentros sucesivos sin perder con los Bravos, con saldo de cuatro victorias y dos empates.

El partido será transmitido, de manera exclusiva, a través de las pantallas de ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del Toluca vs FC Juárez





