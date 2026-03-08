Más Información

Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026; HOY, domingo 8 de marzo

Checo Pérez se sincera, tras el GP de Australia; así le fue al piloto mexicano

Brasil vs México: Horario y canales para ver el Clásico Mundial de Beisbol; HOY, domingo 8 de marzo

Marcela, la leyenda de la lucha libre mexicana que le ganó al machismo

Marcela pide unidad y respeto dentro de la lucha libre femenil en México

En la búsqueda de apropiarse del liderato, los “Diablos Rojos” de Toluca recibirán a los “Bravos” de Juárez en “El Infierno”. El Estadio Nemesio Diez atestiguará la décima fecha del torneo , donde los escarlatas lucharán para proteger su carácter invicto. Hasta este momento, son el único equipo que no ha conocido la derrota en el certamen.

En la otra cara de la moneda, los “Bravos” de Juárez llegarán al encuentro después de imponerse (1-2) a las “Águilas” del América. Mientras que Toluca ocupa el segundo lugar de la tabla general, Juárez se encuentra en la onceava posición.

Unas horas más tarde, los “Xolos” de Tijuana recibirán a Santos Laguna en el Estadio Caliente. Ambos equipos se encuentran alejados de la zona de Liguilla.

Por un lado, la escuadra tijuanense ocupa el quinceavo lugar del certamen. Y sin mayores esperanzas, los “Guerreros” se encuentran hasta el sótano del Clausura 2026.

Estos dos partidos cerrarán la Jornada 10 del torneo. A continuación, el horario y los canales de transmisión para verlos.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026?

Domingo, 8 de marzo

  • Toluca vs FC Juárez | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium.
  • Tijuana vs Santos Laguna | 21:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One, FOX y FOX+.

