Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026; HOY, domingo 8 de marzo

En la búsqueda de apropiarse del liderato, los “Diablos Rojos” de Toluca recibirán a los “Bravos” de Juárez en “El Infierno”. El Estadio Nemesio Diez atestiguará la décima fecha del torneo Clausura 2026, donde los escarlatas lucharán para proteger su carácter invicto. Hasta este momento, son el único equipo que no ha conocido la derrota en el certamen.

En la otra cara de la moneda, los “Bravos” de Juárez llegarán al encuentro después de imponerse (1-2) a las “Águilas” del América. Mientras que Toluca ocupa el segundo lugar de la tabla general, Juárez se encuentra en la onceava posición.

Unas horas más tarde, los “Xolos” de Tijuana recibirán a Santos Laguna en el Estadio Caliente. Ambos equipos se encuentran alejados de la zona de Liguilla.

Por un lado, la escuadra tijuanense ocupa el quinceavo lugar del certamen. Y sin mayores esperanzas, los “Guerreros” se encuentran hasta el sótano del Clausura 2026.

Estos dos partidos cerrarán la Jornada 10 del torneo. A continuación, el horario y los canales de transmisión para verlos.

Lee también André Jardine explica por qué mandó a la banca a Luis Ángel Malagón; Rodolfo Cota seguirá titular de la Liga MX

Toluca celebra 109 años de historia con una victoria ante Tijuana - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026?

Domingo, 8 de marzo

Toluca vs FC Juárez | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium.

vs | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium. Tijuana vs Santos Laguna | 21:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One, FOX y FOX+.

Lee también Cruz Azul se aprovecha de un vulnerable Atlético San Luis y le pasa por encima para seguir como superlíder