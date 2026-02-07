Liga MX: Querétaro vs León – EN VIVO – Jornada 5 – Clausura 2026

El Querétaro y el León se enfrentan en la Jornada 5 del Clausura 2026, en un duelo de equipos que necesitan escalar posiciones en la tabla general para no rezagarse.

Los Gallos Blancos reciben a los Panzas Verdes en el estadio Corregidora, con la necesidad de ganar su primer partido en el naciente torneo del futbol mexicano.

Hasta el momento, el conjunto queretano cuenta con dos empates (Pumas y Pachuca) y dos derrotas (Tijuana y Chivas), por lo que debe sumar una victoria de manera urgente.

Sobre todo, porque se encuentra en casa y deberá demostrar que se puede hacer fuerte en su propio inmueble.

Los tres puntos le permitirían a la escuadra de Esteban González escalar varias posiciones en la clasificación general, en espera de otras combinaciones de resultados.

Por su parte, la Fiera también tiene la necesidad de ya no dejas escapar unidades, ya que apenas ha podido obtener un triunfo luego de las primeras cuatro jornadas.

El equipo de Ignacio Ambriz sólo ha podido vencer al Cruz Azul y rescató un empate ante los Pumas.

Con dos derrotas (Pachuca y Tigres) y únicamente cuatro puntos, el León debe comenzar a subir posiciones en la tabla general.

Cabe resaltar que el conjunto esmeralda apenas ha perdido un juego en contra del Querétaro, en los 10 últimos enfrentamientos directos de Liga MX.

El León cuenta la balanza inclinada a su favor en el más reciente historial, gracias a las siete victorias y los tres empates con los que cuenta.

El duelo que abre la jornada sabatina, junto al Toluca contra Cruz Azul, no será transmitido por televisión abierta.

La transmisión del partido entre el Querétaro y el León será exclusiva a través de FOX+ y FOX One.

El duelo entre los Gallos Blancos y los Panzas Verdes comenzará en punto de las 17:00 horas en la cancha del estadio Corregidora.

Sigue aquí el minuto a minuto del Querétaro vs León

45' | ⏱️



Se agregan 5 minutos más al primer tiempo. #ResetAzulyNegro — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) February 7, 2026

¡GOOOOOOOL DE LOS GALLOS! 🐓🐓🐓🐓



⚽️ Anotación por Jhojan Julio #7



Presenta: @Pringles_LATAM pic.twitter.com/f1Q5WVJOTM — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) February 7, 2026

15' | ⏱️



Los primeros quince en el Corregidora, ¡vamos Gallos!



🐓 0-0 🦁#ResetAzulyNegro — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) February 7, 2026

#J5 | #CL26 | @LigaBBVAMX



6' PRIMEROS AVISOS ⚠️



"Plátano" desde fuera del área y Barreiro con remate de cabeza, pusieron peligro en la meta rival.



🐓 0-0 🦁 — Club León (@clubleonfc) February 7, 2026

1️⃣1️⃣ VERDIBLANCO 🇳🇬



