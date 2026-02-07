Atlas vs Pumas: Horario y canales para ver el partido EN VIVO; hoy, sábado 7 de febrero

Este sábado, Pumas regresará a la actividad del balompié mexicano, cuando visiten a los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Esto, en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026.

El equipo que comanda Efraín Juárez llega golpeado a este compromiso, después de que perdió en la Copa de Campeones de la Concacaf por goleada de 4-1 ante el San Diego de la MLS, marcador que pone al borde de la eliminación a los felinos.

Sin embargo, en el torneo local, los números no son negativos para los auriazules, ya que cosechan nueve puntos que le permiten colocarse en los primeros puestos de la clasificación general.

El objetivo de los capitalinos es concluir la temporada regular entre los ocho primeros de la competencia para acceder a la Liguilla del certamen. Y es que, por la Copa del Mundo de 2026, desapareció el Play-In y solo ingresarán a la "Fiesta Grande" los ocho primeros de la clasificación general.

Tendrán enfrente a un rival que también se encuentra en buen momento. El Atlas llega después de imponerse 1-0 al Mazatlán, lo que le permitió llegar a nueva unidades y están por encima de los auriazules gracias a tener mejor diferencia de goles.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido, correspondiente a la quinta fecha del Clausura 2026.

Lee también Luis Romo preocupa en Chivas tras salir lesionado ante Mazatlán; ¿Cuánto tiempo estará fuera?

Adalberto Carrasquilla con Pumas, durante la fase regular del Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026?

Sábado, 7 de enero

Atlas vs Pumas | 19:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Lee también Toluca vs Cruz Azul: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026