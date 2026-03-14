Liga MX: Pumas vs Cruz Azul - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

Los Pumas y el Cruz Azul se enfrentan, esta noche, en duelo de Liguilla adelantado. Se enfrentan dos candidatos a conquistar el título del futbol mexicano.

Auriazules y celestes miden fuerzas sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario, en juego correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026.

El equipo de Efraín Juárez tiene una prueba de fuego que tendrá que superar para confirmar que está para competirle al tú por tú al mejor del torneo.

Además, intentará cortarle su racha invicta de nueve partidos en fila sin conocer la derrota, con saldo de ocho triunfos y un empate. Quiere ser el que detenga su paso perfecto de las últimas semanas.

La victoria es su única opción, sobre todo, porque debe demostar quien es el mandón en CU, donde La Máquina vivió en el último año y donde logró ser campeón antes que el "dueño".

Aunado a estos factores, también se encuentra lo que se vivió la última ocasión que se vieron las caras, en la última jornada del Apertura 2025.

En aquel momento, los Pumas derrotaron (2-3) al Cruz Azul y lograron clasificar al Play-In, pero quedó el recuerdo de la lesión que sufrió Kevin Mier, tras una acción con Adalberto Carrasquilla.

Todos estos ingredientes hacen que el partido de hoy se vuelva todavía más atractivo.

En contra, Los del Pedregal tienen la serie de juegos consecutivos sin ganarle a la Máquina como locales.

La última ocasión que pudieron quedarse con el triunfo fue en el Apertura 2021, es decir, están por cumplirse cuatro años y medio.

Los tres puntos le servirían a Efraín Juárez y sus dirigidos para seguir peleando por la parte alta de la tabla general y afianzarse a la zona de la Liguilla.

Además, les permitiría ganar confianza para iniciar la complicada seguidilla de encuentros que tiene en puerta.

Primero se enfrentará al Cruz Azul, después al América y luego a las Chivas, por lo que no tiene permitido dejar escapar puntos.

Cabe resaltar que el partido entre auriazules y celestes será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs Cruz Azul







