Resultado Liga MX: Juárez rescata el empate ante Monterrey

Los “Bravos” de Juárez rescataron lo que el arbitraje les anuló unos momentos antes: el empate (2-2) ante los “Rayados” de Monterrey. Parecía que el partido terminaría con una victoria para la escuadra regiomontana, pero la definición de Óscar Estupiñan desde los once pasos permitió que igualaran en la onceava fecha del Clausura 2026.

Un golpe anímico más para unos “Rayados” que, en días anteriores, cayeron ante la “Máquina” de Cruz Azul en el partido de ida de los Octavos de Final en la Copa de Campeones de la Concacaf, sumado a su derrota en el pasado Clásico Regio de la Liga MX.

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