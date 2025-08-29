Liga MX: Puebla vs Monterrey - EN VIVO - Jornada 7 del Apertura 2025

Bajo la noche del Estadio Cuauhtémoc, "La Franja" de Puebla recibirá la visita de los "Rayados" de Monterrey en duelo correspondiente a la séptima fecha del Apertura 2025.

Para este compromiso, la escuadra poblana buscará sumar puntos que le permitan salir del sótano del torneo. Y es que solamente suman cinco solitarios puntos, posicionándose en el último lugar de la tabla general.

En un escenario totalmente distinto, los "Rayados" de Monterrey ocupan el liderato del torneo, por lo que prácticamente parten como favoritos para llevarse los tres puntos.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc.

Minuto a minuto de Puebla vs Monterrey; hoy, 29 de agosto