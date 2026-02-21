Liga MX: Puebla vs América EN VIVO - Jornada 7 del Clausura 2026

Esta noche, Puebla y América cerrarán el primer día de actividades de la séptima fecha del torneo Clausura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc.

Universal Deportes 09:09 PM Alineación de América confirmada para el partido.

Universal Deportes 08:37 PM Alineación de Puebla confirmada para el partido.

Puebla y América en partido, durante la fase regular del Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿Cómo llegan Puebla y América al partido de la Jornada 7 del Clausura 2026?

Esta noche, América buscará su primera victoria fuera de casa. Frente a Puebla, jugará para llevarse los tres puntos en actividad de la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los dirigidos por André Jardine llegarán al partido después de perder (1-0) el Clásico Nacional ante las Chivas. Con el conocimiento de que el tricampeonato ya es pasado, ocupan el décimo lugar de la tabla con un saldo de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

En contraste, Puebla se encuentra hasta el lugar trece de la tabla, hilando tres derrotas, dos empates y una victoria.

El partido podrá verse a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

