Liga MX: Puebla vs América EN VIVO - Jornada 7 del Clausura 2026

Más Información
Abierto Mexicano de Tenis 2026: Caliente.mx prepara experiencia premium para sus usuarios y los aficionados del tenis
Esta noche, Puebla y América cerrarán el primer día de actividades de la séptima fecha del torneo Clausura 2026.
Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc.
Universal Deportes 09:09 PM
Alineación de América confirmada para el partido.
Universal Deportes 08:37 PM
Alineación de Puebla confirmada para el partido.
Lee también André Jardine "aterriza" a la afición del América: El tricampeonato ya no existe más
¿Cómo llegan Puebla y América al partido de la Jornada 7 del Clausura 2026?
Esta noche, América buscará su primera victoria fuera de casa. Frente a Puebla, jugará para llevarse los tres puntos en actividad de la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Los dirigidos por André Jardine llegarán al partido después de perder (1-0) el Clásico Nacional ante las Chivas. Con el conocimiento de que el tricampeonato ya es pasado, ocupan el décimo lugar de la tabla con un saldo de dos victorias, dos empates y dos derrotas.
En contraste, Puebla se encuentra hasta el lugar trece de la tabla, hilando tres derrotas, dos empates y una victoria.
El partido podrá verse a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.
Lee también En el América Femenil esperan con ansias el Clásico ante Chivas; niegan obsesión por el liderato
Noticias según tus intereses
[Publicidad]